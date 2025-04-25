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Hande Erçel Maldivler pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve yeni projeleriyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de Maldivler tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Erçel'in peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel Maldivler pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleri ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel şimdilerde yeni projesi 'İki Dilek Bir Dünya' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Her adımı olay olan ünlü isim film setini tamamlayınca soluğu Maldivler'de aldı.

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Tatil karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınlayan Erçel'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Şimdilerde 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için çalışmalara başlayan Hande Erçel bu projede Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.

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Mynet'in Sesi
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Hande Erçel
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