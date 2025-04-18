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Hande Erçel marka çekimi için kamera karşısına geçti! Son pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve yeni projeleriyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de bir marka çekimi için peş peşe pozlar verdi. Erçel'in kendi sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel marka çekimi için kamera karşısına geçti! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleri ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel şimdi de bir marka çekimi için kamera karşısına geçti.

Bir mücevher markasının yeni marka elçisi olan Hande Erçel'in peş peşe yayınladığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'yine harika görünüyor', 'güzelliği şaka mı', 'çok güzel', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

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Şimdilerde 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için çalışmalara başlayan Hande Erçel bu projede Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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