Hande Erçel Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Çizmeleri dile düştü

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Erçel deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplarken kombinin altına tercih ettiği çizmeleri sosyal medyanın diline düştü.

Öznur Yaslı İkier

Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin camiasında geniş yankı uyandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlanmışken Erçel iddialara 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.

Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dev markaların onur konuğu olarak şehre giden Erçel seçimleriyle dikkat çekti.

Deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplayan Erçel kombininin altına giydiği çizmeleriyle adeta sosyal medyanın diline düştü.

Erçel'in bu seçimi hiç beğenilmezken sosyal medyada; 'ayakkabıları şaka mı?', 'üstü şahane altı hüsran', 'o çizmeler ne' gibi yorumlar yapıldı.

diyor ki üstü şahane altı hüsran . niçin öyle diyor düşündünüz mü. ben söyleyeyim. Çünkü üstü açılmış her şey ortada fakat alt taraf öyle değil. alt üst açılsaydı ya da bikini mayo giyseydi diyecekti ki süper çok beğeni aldı
