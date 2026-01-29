Hande Erçel Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Çizmeleri dile düştü

Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin camiasında geniş yankı uyandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlanmışken Erçel iddialara 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.

Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dev markaların onur konuğu olarak şehre giden Erçel seçimleriyle dikkat çekti.

Deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplayan Erçel kombininin altına giydiği çizmeleriyle adeta sosyal medyanın diline düştü.

Erçel'in bu seçimi hiç beğenilmezken sosyal medyada; 'ayakkabıları şaka mı?', 'üstü şahane altı hüsran', 'o çizmeler ne' gibi yorumlar yapıldı.