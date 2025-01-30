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Hande Erçel Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Yeni imajı tam not aldı! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 09:05
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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftasında Ellie Saab defilesinde boy gösterdi. Saçı, makyajı ve iddialı tarzı ile adından söz ettiren Hande Erçel yeni imajıyla da takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Yeni imajı tam not aldı! Bakan bir daha baktı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiğimiz Hande Erçel her adımıyla olay oluyor. Davetten davete koşan Erçel son olarak Paris Moda Haftasında Ellie Saab defilesinde boy gösterdi.

Davete saçı, makyajı ve iddialı tarzı ile damga vuran Hande Erçel adeta bakana bir daha baktırdı.

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Geceye, kadife siyah boğazlı body ve şort üzerine rengarenk boncuklarla kaplı tülden bir etek ile katılan Hande Erçel'in yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı.

22 HANDE

YORUM YAĞDI

Saçlarına perçem kestiren ünlü oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Hande Erçel'e sosyal medyada; 'yine harika görünüyor', 'güzelliği şaka mı?', 'saçlar çok yakışmış', 'bu saç çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

33 hande

'YILLAR ACIMAMIŞ'

Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli son haliyle gündemde! Kimse tanıyamadı

55 hande

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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