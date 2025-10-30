MAGAZİN

Hande Erçel paylaşıp sildi! Hakan Sabancı'ya gönderme mi?

Hakan Sabancı ile evleneceği düşünülürken ayrılık kararı alan Hande Erçel paylaşıp sildiği fotoğrafla gündeme geldi. Bu paylaşım eski aşka bir gönderme mi?

Kubra Akalın

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılık kararı alması magazin dünyasını bir hayli şaşırttı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift, geçtiğimiz hafta 3 yıllık ilişkilerini noktaladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Erçel ile Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Hande Erçel paylaşıp sildi! Hakan Sabancı ya gönderme mi? 1

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Aldatma iddiaları sonrası Sabancı "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ise ayrılık sonrası köşesine çekilmeye karar verdi. Ta ki bir gece önceki paylaşıma kadar... Oyuncu göndermeli bir paylaşımda bulunca dikkat çekti.
Hande Erçel paylaşıp sildi! Hakan Sabancı ya gönderme mi? 2

Kısa sürede 'Beni özledin mi?' notunu düştüğü o paylaşımı kaldıran Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya göndermede bulunduğu iddia edildi. Hande Erçel paylaşımı hemen silse de fanlardan ise kaçmadı.

