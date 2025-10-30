Hande Erçel paylaşıp sildi! Hakan Sabancı'ya gönderme mi?

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılık kararı alması magazin dünyasını bir hayli şaşırttı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift, geçtiğimiz hafta 3 yıllık ilişkilerini noktaladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Erçel ile Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Aldatma iddiaları sonrası Sabancı "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ise ayrılık sonrası köşesine çekilmeye karar verdi. Ta ki bir gece önceki paylaşıma kadar... Oyuncu göndermeli bir paylaşımda bulunca dikkat çekti.



Kısa sürede 'Beni özledin mi?' notunu düştüğü o paylaşımı kaldıran Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya göndermede bulunduğu iddia edildi. Hande Erçel paylaşımı hemen silse de fanlardan ise kaçmadı.