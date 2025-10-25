Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla gündeme gelen ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Bir marka için kamera karşısına geçen Erçel, çekimlerde vücudunu saran siyah bir elbise giymeyi tercih etti.

BEĞENİ YAĞDI

Kombinini toplu saçları ve büyük kolyesiyle tamamlayan ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'En güzeli', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.