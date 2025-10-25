MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Son dönemde özel hayatı ve yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Erçel'in marka çekimi için verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla gündeme gelen ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Bir marka için kamera karşısına geçen Erçel, çekimlerde vücudunu saran siyah bir elbise giymeyi tercih etti.

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

BEĞENİ YAĞDI

Kombinini toplu saçları ve büyük kolyesiyle tamamlayan ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'En güzeli', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 4

Hande Erçel peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahnede zor anlar yaşadı! Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladıSahnede zor anlar yaşadı! Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı
TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldıTRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.