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Hande Erçel Riyad'daki Joy Awards gecesinde parladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 07:47
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Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen Joy Awards ödül törenine Türk oyuncular damga vurdu. Gecede ışıltılı elbiseyle göz kamaştıran Hande Erçel yine sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı.

Hande Erçel Riyad'daki Joy Awards gecesinde parladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül töreni, Türk oyuncularının katılımıyla büyük ilgi gördü. Ödül gecesinde, Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimler, şıklıklarıyla göz kamaştırarak kırmızı halıya adım attı.

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Her biri farklı tarzlarıyla dikkat çekerken, zarif ve çarpıcı kombinleriyle geceye damgasını vurdu. Kameraların önünde poz veren ünlüler, hayranlarını adeta büyüledi.

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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu şıklık yarışında Hande Erçel öne çıkan isimlerden biriydi.

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Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesiyle geceye gelen Hande Erçel resmen parladı. Işıltılı elbisesiyle dikkat çeken Hande Erçel sosyal medyayı ise ikiye böldü.

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Hande Erçel'e kimi "Elbisesinin kabarık olması biraz abartı durmuş", "Nişan kıyafeti" gibi derken kimi de "Mest olduk bu güzellik şaka mı" yorumlarında bulundu.

Hande Erçel'in Joy Awards Gecesindeki Elbisesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Elbisesi harika, çok güzel görünüyordu!
Elbisesinin kabarık olması abartıydı.
Nişan kıyafeti gibi görünüyor.
Mest olduk, bu güzellik şaka mı!
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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