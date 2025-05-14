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Hande Erçel Roma-Paris treninden paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü oyuncu Hande Erçel kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı yeni kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel Roma-Paris treninden paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Sevgilisiyle sık sık seyahate çıkan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Roma'ya gitmişti.

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Erçel, Orient Express’in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi.

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YORUM YAĞDI

Erçel'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harikasın', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Mynet'in Sesi
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Hande Erçel
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