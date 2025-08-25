MAGAZİN

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitti! Arzu Sabancı'dan manidar paylaşım

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Başından bu yana oğlunun ilişkisini onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

Üç yıl önce birlikteliğe başlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini zaman zaman sosyal medya etkileşimleriyle de gözler önüne serdi.

Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik halleriyle gündeme gelen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın evlenecekleri yönünde iddialar dahi ortaya atılmıştı.

Ancak ünlü çift hakkında zaman zaman ayrılık söylentileri de gündeme geliyordu. Her defasında bu iddiaları birlikte görüntülenerek, açıklama yaparak ya da ortak paylaşımlarla yalanlayan ikili, hakkında yine benzer bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Son olarak çiftin yeniden ayrıldığı öne sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren detay ise Hande Erçel’in, Hakan Sabancı ile mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması oldu.

Öte yandan, Hakan Sabancı’nın hesabında Hande Erçel ile olan fotoğrafların hâlâ durduğu ve birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

