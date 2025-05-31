Hande Erçel yine peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Cannes Film Festivali'ndeki pozları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel son pozlarıyla yine dikkat çekti.

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, mavi derin bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

Gold büyük takıları ve açık saçlarıyla yine beğeni toplayan Erçel kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'sana bayılıyorum', 'aurası çok başka' gibi yorumlar yapıldı.