MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel yine peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Son dönemde dijital platformlarda yaptığı işlerle adından söz ettiren ve Cannes'ta fırtınalar estiren ünlü oyuncu Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla da magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Hande Erçel yine beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel yine peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Cannes Film Festivali'ndeki pozları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel son pozlarıyla yine dikkat çekti.

hande 4

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, mavi derin bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

HANDE 1

Gold büyük takıları ve açık saçlarıyla yine beğeni toplayan Erçel kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

hande 2

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'sana bayılıyorum', 'aurası çok başka' gibi yorumlar yapıldı.

HANDE 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Su ile gündemde! 'Hem güzel hem yetenekli' Kızı Su ile gündemde! 'Hem güzel hem yetenekli'
Soluğu adliyede aldı! Soruşturma başlatıldıSoluğu adliyede aldı! Soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı!

Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı!

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.