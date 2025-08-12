Hande Subaşı'nın büyük aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Bahtiyar Ölmez, Baht Oyunu, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hande Subaşı özel hayatıyla adından söz ettirdi.

6 yıldır iş insanı Alican Ulusoy ile aşk yaşayan Subaşı büyük aşkın bittiğini duyurdu.

Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Hande Subaşı, 2021'de ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Çok mutluyuz, her şey yolunda ama şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok" demişti.