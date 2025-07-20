Hande Yener plaj konserinde ilginç tarzıyla dile düştü! Bir bakan bir daha baktı

Gerek sahne performansı gerek tarızyla adından sıkça söz ettiren Hande Yener, yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor.

Sahne tarzı oldukça konuşulan ünlü sanatçı bu kez plaj konseri verdi. Alaçatı'da sahneye çıkan Yener'in sahne tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Farklı tarzla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Hande Yener'in ilginç tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

Cesur ve farklı tarzıyla dikkatleri çeken Yener'in tarzını görenler, "Poşete para vermemek için her şeyi üstüne giymiş", "Pazarcı gibi olmuş", "İzlerken pişik oldum", "Tarz da değil", "Hande’m beach konserlerinde ne güzel beachwear takımlar giyerdin içimiz açılırdı bu biraz kafa karışıklığı gibi durmuş" yorumunda bulundular.

Öte yandan Hande Yener fit görünümünü yogaya borçlu olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Fit kalmak için spor da yapıyorum. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7 - 8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum."