Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave özel içerikleri yüzünden etkinliğe çağrılmadı! 'Daha fazlasını kazandım'

İlk olarak Harry Potter ve Melez Prens filminde Lavender Brown olarak hayatımıza giren Jessie Cave geçtiğimiz aylarda OnlyFans hesabı açarak gündeme gelmişti.

Platform genellikle cinsel içerikleriyle bilinse de, Jessie'nin paylaşımları kendine has uzun saçlarına odaklanıyor. Sayfasında çıplaklık veya cinsel içerik barındırmayacağını defalarca vurgulayan ünlü isim platformdan iyi para kazandığını dile getirdi.

Bu karar maddi açıdan karşılığını almış olsa da OnlyFans ile olan bağlarının Harry Potter topluluğuyla bağlarını kopardığı söylüyor.

ETKİNLİĞE ÇAĞRILMADI

Jessie, ayrıca organizatörlerin OnlyFans'ın cinsellik bağlantısı nedeniyle yakın zamanda gerçekleşen Harry Potter etkinliğine çağrılmadığını dile getirdi.