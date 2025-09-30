MAGAZİN

Hasan Can Kaya da anlam veremedi! "Fakir sevişmesi daha güzel" deyince...

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar’ın Disney+’ta yayınlanan yeni bölümünde, Buse adlı konuk verdiği yanıtla gündem oldu. “Fakir sevişmesi daha güzel” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hasan Can Kaya da anlam veremedi! "Fakir sevişmesi daha güzel" deyince...

Konuşanlar yeni bölümleri Disney+’ta izleyiciyle buluştu. 19 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümde öne çıkan isim Buse oldu.

YouTube, TikTok ya da Instagram gibi platformlarda içerik ürettiğini söylenen Buse bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Hasan Can Kaya konuklarına "Gelirin yarı yarıya düşse bile hangi lüksünden vazgeçmezsin?" diye sordu. İlginç yanıtların geldiği programda Buse adlı konuk da mikrofunu aldı.

Hasan Can Kaya da anlam veremedi! "Fakir sevişmesi daha güzel" deyince... 1

Konuk "Ben sevişmekten vazgeçmezdim" deyince Hasan Can Kaya yanıt anlam veremedi. Buse ise "Çünkü fakir sevişmesi çok farklı oluyor gerçekten" dedi.

Kaya ise "Buse bunu söyleyeceğini bilseydim zaten verirdim mikrofonu. Ama sevişmek bedava olduğu için..." dedi.

Hasan Can Kaya da anlam veremedi! "Fakir sevişmesi daha güzel" deyince... 2

Buse adlı konuk ve Hasan Can Kaya arasında şu diyalog gündem oldu:

Buse: Fakir sevişmesi daha güzel.
Hasan Can: Ne demek fakir sevişmesi?
Buse: Fakirler daha iyi sevişiyor.

Konuklar ise bu yoruma anlam veremedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya hasan can kaya konuşanlar
