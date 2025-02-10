Hasan Can Kaya'nın programında kuzeninin eşinin kendisinden hoşlandığı anlattı! İnci Taneleri'nin oyuncusu çıktı, o anlar programdan çıkarıldı...

MYNET DETAY- Hasan Can Kaya'nın programına katılan Nilay adındaki bir kişi sosyal medyada gündeme geldi. Nilay adlı konuğun açıklamalarını duyanlar şaştı kaldı. Açıklamalar sosyal medyada da tepki çekti. İnci Taneleri oyuncusu Nilay Evin "Arada konsa çıkınca rol gereği söz oluyor. Hep oyunculuk yapıyordum 2013'ten beri" dedi.

Nilay adlı kişi programda İnci Taneleri'nde Dilber'in arkasında dans eden oyunculardan biri olduğunu açıkladı. Ancak Nilay bu açıklamasından ziyade skandal başka açıklamasıyla gündeme geldi. O açıklamalar gündeme geldikten sonra Konuşanlar'da yer alan o anlar yayından kaldırıldı.

KUZENİNİN KOCASINI BEĞENDİĞİNİ SÖYLEDİ

"Kuzenimin eşi meğersem benden hoşlanıyormuş. Her gün kuzenime gidiyorum da bunu ona 'eşinden benden hoşlanıyor' diyerek söyleyemiyorum" deyince Hasan Can Kaya "Eşinin hoşlandığını nereden öğrendin?" diye sordu. Konuk ise "Eşi kendi söyledi" dedi.

"20 yıldır beraberler ben de düzenli olarak kuzenime gidiyordum" dedi. Hasan Can ise "Kuzenin olmasa sen adamı hoş buluyor muydun?" diye sordu. Nilay ise "Buluyordum" diyerek şoke etti. Devamında ise "Sonra bir gün kuzenim tuvalette adam gözümün içine bakıyor sonra bir şeyler söylemeye başladı, dedim saçmalama dur. Tam kalkacağım 'Nilay ben senden hoşlanıyorum' dedi. Yarın işte kuzenin gidiyor gel dedi. Kuzenime bunu söyleyemiyorum. Eşinin gözü bendeymiş meğersem..." açıklamasıyla olay oldu.

HASAN CAN KAYA "YAYINLARSAM?" DİYE SORUNCA...

Hasan Can Kaya ise "Hâlâ evliler mi bu yayınlarsam..." diye sorunca Nilay "Boşver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim 5 tane kuzenim var" diyerek güldü.

Sosyal medyada bu açıklamalara tepki yağarken Sevda Türküsev de "Bu nasıl bir rezillik! 'Normalleşmiş edepsizlik' desek yanlış mı olur! Acaba bunu kuzeni boşansın diye özellikle mi yayınlanacağunı bildiği bir programda söyledi! Enişte edep yoksunu da, o enişteyi hoşbulduğunu söylemek hangi edebe sığar!" dedi.