Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah için orayı seçti

"Konuşanlar" programıyla fenomen haline gelen komedyen Hasan Can Kaya bir süredir özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Mart ayında sürpriz bir haberle gündeme gelen Hasan Can Kaya gözlerden uzak birliktelik yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile evlilik yoluna girmişti.

Daha önce nişan ve düğün yapmayacağını açıklayan Hasan Can Kaya'nın yarın New York'taki Türkevi'nde nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Hasan Can Kaya düğün için şu açıklamayı yapmıştı; 'Nişan yapmayacağız. Düğün de yapmayacağız. Bir nikah yapacağız. Gösterişten uzak. Muhtemelen yurt dışında. Çünkü yani bir sürü olumsuz olaylar var etrafta. Gösteriş gibi olsun istemiyoruz. Kimseyi provoke etmek istemiyoruz. Yanlış da anlaşılmak istemiyoruz.'