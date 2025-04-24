Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu.

Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Şimal, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Şimal, son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MR sonuçlarının temiz çıktığını dile getirmişti.

Uzun süren kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şimal, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Sahnelere dönmek için gün sayan Şimal, İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Güneşli havanın tadını çıkaran Şimal, Instagram hesabından yeni bir gönderi yayınladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şimal'e; 'çok güzelsin', 'geçmiş olsun', 'maşallah harikasın' gibi yorumlar yapıldı.