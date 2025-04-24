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Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal son halini paylaştı

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Kanserle mücadelesini kazanan ünlü şarkıcı şimdilerde eski günlerine geri dönmek için gün sayıyor. Şimal sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin son kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal son halini paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu.

Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Şimal, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Şimal, son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MR sonuçlarının temiz çıktığını dile getirmişti.

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Uzun süren kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şimal, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Sahnelere dönmek için gün sayan Şimal, İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Güneşli havanın tadını çıkaran Şimal, Instagram hesabından yeni bir gönderi yayınladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şimal'e; 'çok güzelsin', 'geçmiş olsun', 'maşallah harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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