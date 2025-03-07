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  4. Hatlar karıştı! Esra Ezmeci'ye Ramazan sorusu geldi sosyal medyada yorum yağdı: Nihat Hatipoğlu ile karıştırdı

Hatlar karıştı! Esra Ezmeci'ye Ramazan sorusu geldi sosyal medyada yorum yağdı: Nihat Hatipoğlu ile karıştırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 07:38
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Klinik psikolog Esra Ezmeci uzun zamandır sosyal medyada kendisine gelen özel hayat sorularını açık açık paylaşarak yorumlarda bulunuyor. Ancak bu sefer Esra Ezmeci'ye Ramazan sorusu geldi. Ezmeci'nin paylaşımı görenler "Nihat Hatipoğlu ile karıştırdı" yorumlarında bulundu.

Hatlar karıştı! Esra Ezmeci'ye Ramazan sorusu geldi sosyal medyada yorum yağdı: Nihat Hatipoğlu ile karıştırdı

Ramazan ayı boyunca Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş ekranlarda hem iftar hem de sahur vakti program yapıyor. Zaman zaman garip sorulara maruz kalan iki ilahiyatçıdan sonra şimdi de cinsellik sorularıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci gündemde.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin özel hayat sorularına yanıt veren Esra Ezmeci'ye bu sefer Ramazan sorusu geldi.

'Eşim beni Ramazan ayında aldattı. Ramazan ayında aldatmanın günahı daha mı fazladır?' sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esra Ezmeci soruya "Aldatmak her zaman çok kötü bir şey. Ama bunun günahı hakkında bir şey söyleyebilecek durumda değilim ama Ramazan daha ailenin birlik içinde olması gereken bir zaman olduğu için bu sizin daha çok canınızı acıtmış olabilir" yanıtını verdi.

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"HOCALAR KARIŞTI"

Esra Ezmeci tavsiyelerde de bulunurken soru sosyal medyada gündem oldu. Soruyu gören kişiler "Esra Hanım'la sahura doğru", "Hatlar karışmış Nihat Hoca kanalda", "Nihat Hatipoğlu ile karıştırdı", "Hocalar karıştı", "Nihat Hoca'ya sorsaydın bacım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Nihat Hatipoğlu
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