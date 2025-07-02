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Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar...

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde 'Damla' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu huzuru Alaçatı'da buldu. Obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim detoks kampına girdi.

Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim soluğu detoks kampında aldı.

Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Her sabah erkenden uyanıp havuz başında yoga yapan ünlü isim sağlıklı yiyecek ve içeceklerle kahvaltısını yapıyor.

Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar... 3

Meditasyon yapıp kitap okuyarak dinlenen Hayal Köseoğlu'ndan bikinili pozlar da geldi. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Hayal Köseoğlu
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