Hayal Köseoğlu detoks kampına girdi! Peş peşe bikinili pozlar...

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim soluğu detoks kampında aldı.

Her sabah erkenden uyanıp havuz başında yoga yapan ünlü isim sağlıklı yiyecek ve içeceklerle kahvaltısını yapıyor.

Meditasyon yapıp kitap okuyarak dinlenen Hayal Köseoğlu'ndan bikinili pozlar da geldi. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.