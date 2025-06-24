Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! '10 yıldır mücadele ediyorum'

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

HASTALIĞINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde aynı dizide yer alan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını ilan eden Hayal Köseoğlu şimdi de hastalığını açıkladı.

Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

''ÖĞRENDİKLERİMİ AKTARABİLİRİM''

Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini söyleyen Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerini kullandı.