MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! '10 yıldır mücadele ediyorum'

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını duyuran Hayal Köseoğlu şimdi de hastalığını takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu'nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! '10 yıldır mücadele ediyorum'
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

HASTALIĞINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde aynı dizide yer alan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını ilan eden Hayal Köseoğlu şimdi de hastalığını açıkladı.

HAYAL 1

Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

HAYAL 2

''ÖĞRENDİKLERİMİ AKTARABİLİRİM''

Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini söyleyen Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dominik'te adı aşk iddiasına karıştı! Radikal bir kararla imaj değiştirdiDominik'te adı aşk iddiasına karıştı! Radikal bir kararla imaj değiştirdi
Evlenir evlenmez ayrıldığı iddia edildi! Kızdıran mesajEvlenir evlenmez ayrıldığı iddia edildi! Kızdıran mesaj

Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

İmamoğlu paylaşımı gündem olan Metin Yıldız TRT dizisinde! Eski dostu çıldırdı

İmamoğlu paylaşımı gündem olan Metin Yıldız TRT dizisinde! Eski dostu çıldırdı

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.