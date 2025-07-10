Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım...

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Hayal Köseoğlu, meslektaşı olan sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Köseoğlu, sosyal medya hesabından tatillerine dair fotoğraflar paylaştı.

Sevgilisiyle plajda poz veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.