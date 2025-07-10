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Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım...

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde 'Damla' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sezonun yorgunluğunu atmak için sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatile çıktı. Köseoğlu tatil karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım...
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım... 1

Hayal Köseoğlu, meslektaşı olan sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım... 2

Köseoğlu, sosyal medya hesabından tatillerine dair fotoğraflar paylaştı.

Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım... 3

Sevgilisiyle plajda poz veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayal Köseoğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe paylaşım... 4

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Hayal Köseoğlu
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