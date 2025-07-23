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Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde 'Damla' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatile çıktı. Tatil kareleriyle dikkat çeken Köseoğlu'nun ticarete atıldığı öğrenildi. Ünlü ismin satışa çıkardığı ürün ise sosyal medyada gündem oldu.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler", "7. Koğuştaki Mucize", "Mahkum" ve "Mucize Doktor" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı her açıklama ve paylaşımla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini dile getiren ünlü isim şimdi de ticarete atıldı.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı 1

Sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatile çıkan Hayal Köseoğlu tatilciler için yeni bir ürün satışa çıkardı. Köseoğlu, telefonları güneşten korumak için telefon şemsiyesi çıkardı.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı 2

Ünlü ismin yeni ürünü ile denizde verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Hayal Köseoğlu'nun ürününe; 'Hemen alalım telefonlar yanmasın', 'Ticari zeka', 'Teknoloji tasarım ödevim' gibi yorumlar yapıldı.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
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bunlar evli galiba beraber tatile çıkmışlar
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