Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün sosyal medyayı salladı

"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler", "7. Koğuştaki Mucize", "Mahkum" ve "Mucize Doktor" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı her açıklama ve paylaşımla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini dile getiren ünlü isim şimdi de ticarete atıldı.

Sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatile çıkan Hayal Köseoğlu tatilciler için yeni bir ürün satışa çıkardı. Köseoğlu, telefonları güneşten korumak için telefon şemsiyesi çıkardı.

Ünlü ismin yeni ürünü ile denizde verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Hayal Köseoğlu'nun ürününe; 'Hemen alalım telefonlar yanmasın', 'Ticari zeka', 'Teknoloji tasarım ödevim' gibi yorumlar yapıldı.