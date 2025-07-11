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Hayal Köseoğlu yeni işini duyurdu! 'O gün geldi'

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde 'Damla' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu oyunculuğun yanı sıra şimdi de resim sanatındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Son dönemlerde vaktinin büyük kısmını evinde tuval başında geçiren Köseoğlu yeni işini duyurdu.

Hayal Köseoğlu yeni işini duyurdu! 'O gün geldi'
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Son olarak 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim şimdi de yeni işiyle dikkat çekti.

Hayal Köseoğlu yeni işini duyurdu! O gün geldi 1

Son dönemlerde vaktinin büyük kısmını evinde tuval başında geçiren Köseoğlu, kendi internet sitesini açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya başladı.

Resim yapmanın kendisi için adeta bir terapi olduğunu söyleyen Köseoğlu, “Resim yapmak beynimi en hızlı boşaltan şey. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hem sinir sistemimi sakinleştiriyor hem de sonuç odaklı olmaktan kurtarıyor beni. Süreçten keyif almayı ve anda kalmayı hatırladım, çocukluğumdan beri ilk defa,” diye konuştu.

Hayal Köseoğlu yeni işini duyurdu! O gün geldi 2

Hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Hayal Köseoğlu, şimdilerde ilk sergisi için gün sayıyor.

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Hayal Köseoğlu
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