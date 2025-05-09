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"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Bennu Gerede Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! Bomba eş değiştirme itirafı

Eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede, Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanan 'Ne Hissettin?' programına konuk oldu. Bennu Gerede özel hayatına dair itiraflarıyla hem şaşırttı hem sosyal medyayı salladı.

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Bennu Gerede Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! Bomba eş değiştirme itirafı
Öznur Yaslı İkier

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede açıklamaları ve yaşadığı ilişkilerle magazin manşetlerinden hiç düşmüyor. Her itirafı olay olan ünlü isim bu defa Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanan 'Ne Hissettin?' programına konuk oldu.

Cinsel yaşamına dair hiç çekinmeden konuşan Bennu Gerede anlattıklarıyla şaşırtmayı başardı. İdeal bir ilişkide cinselliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bennu Gerede 'Cinsellik yoksa mümkün değil. Evliliklerde çok önemli.' diye konuştu.

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'HAFTADA KAÇ GÜN CİNSELLİK OLMALI?'

Esra Ezmeci 'Sizce haftada kaç gün cinsellik olmalı?' diye sordu. Bennu Gerede 'Her gün birkaç defa. Ben libidosu çok yüksek bir insanım. Çok şanslıyım o konuda ve çok seviyorum cinselliği, seksi. Çünkü bence bizi genç tutuyor ve hayata bağlıyor' yanıtını verdi.

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SEKS ORUCU İTİRAFI

Ezmeci 'Adam işinde bunalıma girdi ve bir süre bunu yapamayacağını söyledi. Ne yaparsınız?' diye sordu. Bennu Gerede 'Ufak bir süreyse ben de oruca girerim. Ben bir kaç defa oruca girdim. Cinsel oruca aylarca girdim. Bir arınma gerekiyor bazen. Ben bunu hayatımda 3 defa yaptım. En uzun sekiz ay boyunca yaptım.' dedi.

Ezmeci daha sonra Bennu Gerede'ye "Hayalim sevişirken ölmek" sözlerini hatırlattı ve 'Bu ne demek tam anlamıyla?' diye sordu.

'SEVİŞEREK ÖLMEK İSTİYORUM'

Gerede; 'Bazı insanlar tiyatroda ölmek ister ya da resim yaparak. Ben de sevişerek ölmek istiyorum. Çünkü bence dünyadaki en güzel his o. İnanılmaz bir şey.' yanıtını verdi. 50 yaş üstü adamlarla birlikte olmak istemediğini dile getiren Bennu Gerede sevgililerinin kendisinden yaşça küçük olduğunu söyledi.

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'EŞ DEĞİŞTİRME YA DA EKLEME...'

Ezmeci son olarak 'Cinselliğe üçüncü ya da dördüncü kişileri katmak, eş değiştirmeler, swingerlar.. Bunlarla ilgili fikriniz ne?' diye sordu. Gerede 'Ben hiç karşı değilim. Ne istediğine bağlı. Herkesin kendi seçimi bu. Ama ben karşı değilim. Singerlar, eş değiştirme ya da eklemek.' yanıtını verdi.

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Şimdi hayatında takıldığı birkaç kişi olduğunu söyleyen Bennu Gerede bu itirafıyla da Esra Ezmeci'yi şaşırtmayı başardı. Gerede'nin konuk olduğu programa kısa sürede yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Bennu Gerede
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