'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteriyle tanınan Hayfa Safi Tulun uzun süredir gözlerden uzakta. Hayfa Safi Tulun'un son hali ortaya çıktı.

'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali

MYNET DETAY- Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizinin oyuncuları merak ediliyor.

Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizide, hafızalara kazınan bir karakter de 'Beton Ayşe'ydi. 'Sınıfın asi ve güçlü kızı' olarak izleyicilerin karşısına çıkan Hayfa Safi Tulun'un artık gözlerden uzak bir yaşamı var.

Hayat Bilgisi nin Beton Ayşe si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali 1

Yıllardır ekranlarda gözükmeyen oyuncu zaman zaman sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Yaşamını Çatalca’da sürdüren Hayfa Safi Tulun, hayvan cast ajansını kurdu.

Hayat Bilgisi nin Beton Ayşe si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali 2

2010'da Yasin Şerif Tulun ile evlenen ve bir kızı olan olan Hayfa Safi Tulun yeni mesleğinde mutlu olsa da uygun bir proje olursa ekrana dönmeyi de düşünüyor.

Hayat Bilgisi nin Beton Ayşe si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali 3

SETLERDEN NEDEN UZAKLAŞTI?

Daha önce setlerden neden uzaklaştığına dair Habertürk'e konuşan Tulun "Setlerde yaşanan bazı olaylar beni derinden etkiledi.

Hayat Bilgisi nin Beton Ayşe si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali 4

Özellikle bir dizi setinde sahne gereği hareketsiz durması gereken bir köpeğe yanlış koşullarda anestezik ilaç verildiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini duyduğumda büyük bir kırılma yaşadım. Bu olay, benim için bir dönüm noktası oldu ve sektörde hayvanların haklarını koruyacak bir oluşum kurma fikrini doğurdu" demişti.

Hayat Bilgisi dizisi hayat bilgisi
