'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali

MYNET DETAY- Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizinin oyuncuları merak ediliyor.

Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizide, hafızalara kazınan bir karakter de 'Beton Ayşe'ydi. 'Sınıfın asi ve güçlü kızı' olarak izleyicilerin karşısına çıkan Hayfa Safi Tulun'un artık gözlerden uzak bir yaşamı var.

Yıllardır ekranlarda gözükmeyen oyuncu zaman zaman sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Yaşamını Çatalca’da sürdüren Hayfa Safi Tulun, hayvan cast ajansını kurdu.

2010'da Yasin Şerif Tulun ile evlenen ve bir kızı olan olan Hayfa Safi Tulun yeni mesleğinde mutlu olsa da uygun bir proje olursa ekrana dönmeyi de düşünüyor.

SETLERDEN NEDEN UZAKLAŞTI?

Daha önce setlerden neden uzaklaştığına dair Habertürk'e konuşan Tulun "Setlerde yaşanan bazı olaylar beni derinden etkiledi.

Özellikle bir dizi setinde sahne gereği hareketsiz durması gereken bir köpeğe yanlış koşullarda anestezik ilaç verildiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini duyduğumda büyük bir kırılma yaşadım. Bu olay, benim için bir dönüm noktası oldu ve sektörde hayvanların haklarını koruyacak bir oluşum kurma fikrini doğurdu" demişti.