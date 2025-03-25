Hazal Kaya, Ekrem İmamoğlu'na yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, Türkiye'nin birçok yerinde protestolara neden oldu.

Eylemlerde dikkat çeken olaylardan biri de, bir vatandaşın elinde kozmetik markasının adının yazdığı bir pankartla gösterilere katılmasıydı.

Bu görüntü, markanın elçilerinden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından da fark edildi. Kaya, pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Gurur duyduk" notuyla paylaştı ve altına, "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" şeklinde bir yazı ekledi.

Ancak Hazal Kaya'nın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Hazal Kaya'nın protestoya değil, sadece markasına odaklandığını dile getirdi.

Eleştiriler arasında; "Günlerdir tek bir destek mesajı paylaşmadı ama markayı görünce hemen paylaştı" ve "Protestoları bahane edip sponsorunun reklamını yapıyor" gibi yorumlar yer aldı.

Hazal Kaya gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayarak "Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ünlü oyuncunun özür niteliğindeki bu paylaşımı da bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Hazal Kaya'ya; 'Her dönemde linç yemeyi nasıl başarıyor', 'Biz gülmedik haberin olsun', 'Gerçekten bu tarz şeyleri konuşulmak için yapıyor bence' şeklinde tepkiler geldi. Kaya aldığı tepkilerle X'te TT oldu.