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Hazal Kaya, Ekrem İmamoğlu'na yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen protestolarda, bir vatandaşın elinde bir kozmetik markasının adının yer aldığı pankart açması dikkat çekti. Markanın reklam yüzü olan Hazal Kaya, bu pankartı sosyal medya hesabında 'reklam' ifadesiyle paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Hazal Kaya özür diledi ama yine de tepki çekti.

Hazal Kaya, Ekrem İmamoğlu'na yüzü olduğu kozmetik markasıyla destek verdi! Hemen sildi, özür diledi ama... Tepkiler büyüdü
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, Türkiye'nin birçok yerinde protestolara neden oldu.

Eylemlerde dikkat çeken olaylardan biri de, bir vatandaşın elinde kozmetik markasının adının yazdığı bir pankartla gösterilere katılmasıydı.

Bu görüntü, markanın elçilerinden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından da fark edildi. Kaya, pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Gurur duyduk" notuyla paylaştı ve altına, "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" şeklinde bir yazı ekledi.

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Ancak Hazal Kaya'nın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Hazal Kaya'nın protestoya değil, sadece markasına odaklandığını dile getirdi.

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Eleştiriler arasında; "Günlerdir tek bir destek mesajı paylaşmadı ama markayı görünce hemen paylaştı" ve "Protestoları bahane edip sponsorunun reklamını yapıyor" gibi yorumlar yer aldı.

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Hazal Kaya gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayarak "Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ünlü oyuncunun özür niteliğindeki bu paylaşımı da bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Hazal Kaya'ya; 'Her dönemde linç yemeyi nasıl başarıyor', 'Biz gülmedik haberin olsun', 'Gerçekten bu tarz şeyleri konuşulmak için yapıyor bence' şeklinde tepkiler geldi. Kaya aldığı tepkilerle X'te TT oldu.

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Hazal Kaya ekrem imamoğlu operasyonu
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