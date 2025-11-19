MAGAZİN

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişimler dikkat çekti! Diş estetiği beğenilmedi! 'Eski hali daha iyiydi'

Şimdilerde 'Sekizinci Aile' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hazal Kaya yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya'nın değişen imajının yanı sıra yaptırdığı estetikler de dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, şimdilerde yeni projesi 'Sekizinci Aile' ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yaptığı diyetle kilo veren ünlü isim saçlarını da sarıya boyatmış yeni imajıyla dikkat çekmişti. Hazal Kaya'nın yüzünde değişimler de fark edildi.

Diş estetiği yaptırdığı iddia edilen Kaya'nın ayrıca bişektomi işlemi yaptırdığı da konuşuluyor.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son görüntüsüne; 'eski hali daha iyiydi', 'dişler hiç olmamış', 'kendine ne yapmış böyle?', 'yüzü bir garip görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

