Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup kaydırdı

Sekizinci Aile dizisinin galasında Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yaşanan kısa süreli yer kapmaca oyunu sosyal medyada konuşuluyor. O anlarda Hazal Kaya'nın tavrı tepki çekti.

Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği ve senaryosunu Olgu Baran Kubilay ve Cihan Talay ile birlikte kaleme aldığı Sekizinci Aile galası yapıldı.

Kadroda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı projenin galasında yaşanan bazı anlar sosyal medyada konuşuluyor.

Bu anlardan biri de ekibin birlikte fotoğraf için yan yana geldiği sırada yaşandı. Haluk Bilginer'in yanında pozisyon almak isteyen Hazal Kaya arkadaşlarının önüne geçme pahasına hamle yaptı.

O anlarda Melisa Döngel ise hiç yerinden kıpırdamadan Hazal Kaya'yı belinden tutarak eşi Ali Atay'ın yanına kaydırdı. Sosyal medyada ise bu durum "Yer kapmaca oyunu" olarak yorumlandı.

O anlarda Hazal Kaya'ya eleştiriler de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Saç düzeltiyorum ayağına araya girme çabası", "İhtiyacın mı var böyle şeylere ne ayıp", "Melisa haklı çok güzel müdahale etmiş", "Melisa kibarca yanıtını vermiş" yorumlarında bulundu.

