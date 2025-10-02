MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Kaya, şimdi de yeni yaşını kutladığı son pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve dijital platformlarda içerikler üreten ünlü oyuncu Hazal Kaya son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Sıkı bir diyet uygulayan Hazal Kaya resmen iğne ipliğe döndü. Ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

  1. yaş gününü kutlayan Kaya peş peşe yayınladığı karelere; ''En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam'' notunu düştü.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Hazal Kaya daha önce yaptığı açıklamalarda zayıflama sırrını vermiş ve “Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum” demişti.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Kilo kontrolüne yardımcı olduğu için önce sebze, sonra et yediğini dile getiren Kaya, şeker hastalığına uygun bir diyet programı uyguladığını söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildiİnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildi
Ameliyatla göz rengini değiştirmişti! Son hali şaşırttıAmeliyatla göz rengini değiştirmişti! Son hali şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.