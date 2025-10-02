Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve dijital platformlarda içerikler üreten ünlü oyuncu Hazal Kaya son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Sıkı bir diyet uygulayan Hazal Kaya resmen iğne ipliğe döndü. Ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

yaş gününü kutlayan Kaya peş peşe yayınladığı karelere; ''En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam'' notunu düştü.

Hazal Kaya daha önce yaptığı açıklamalarda zayıflama sırrını vermiş ve “Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum” demişti.

Kilo kontrolüne yardımcı olduğu için önce sebze, sonra et yediğini dile getiren Kaya, şeker hastalığına uygun bir diyet programı uyguladığını söylemişti.