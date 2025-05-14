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Hazal Subaşı aşka geldi! Oğuzhan Koç'un doğum gününü böyle kutladı

Hazal Subaşı ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un aşkı tam gaz devam ediyor. Subaşı, 40 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Hazal Subaşı aşka geldi! Oğuzhan Koç'un doğum gününü böyle kutladı
Öznur Yaslı İkier

Oyunculuk, şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündemine adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Koç, 2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmıştı.

Özdemir ile biten evliliğinin ardından ünlü şarkıcı, güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift aşklarına tam gaz devam ediyor.

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ROMANTİK KUTLAMA

'Adını Sen Koy', 'Çukur', 'Dilek Taşı', 'Sahipsizler' gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımda sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40. yaşını kutlayan sevgilisiyle romantik pozlarını sevenleriyle paylaştı.

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Subaşı "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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Hazal Subaşı Oğuzhan Koç
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