Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç tatilde aşka geldiler! Peş peşe paylaştılar

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de başrol oynayan Hazal Subaşı, uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak aşk ünlü çift, yaz sezonunu birlikte açtı.

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un tatil rotası ise Yunanistan ve Alaçatı oldu. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çiftin tatildeki keyifli anlarını Hazal Subaşı paylaştı.

Hazal Subaşı sevgilisiyle romantik karelerini "Tatil bitmesin dumpı" notuyla yayınladı. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hazal Subaşı'nın paylaşımına; 'çok güzelsiniz', 'çiçeğim', 'Nihayet geç de olsa beklenen geldi' gibi yorumlar yapıldı.