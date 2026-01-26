MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri fragmanını paylaştı! İnci Taneleri ne zaman?

Uzun bir aranın ardından ekrana dönmeye hazırlanan İnci Taneleri'nin yeni fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü yeni fragmanı paylaştı. Seyircinin merak ettiği soru ise; "İnci Taneleri ne zaman?" oldu.

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri fragmanını paylaştı! İnci Taneleri ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olan İnci Taneleri, uzun bir aranın ardından yeniden sete çıktı. Aylardır “İnci Taneleri ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını arayan izleyiciler için müjdeli haber geldi.

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi İnci Taneleri için beklenen geri dönüş nihayet netleşti. Yılmaz Erdoğan’ın hem kalemi hem de oyunculuğuyla öne çıktığı dizi, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle yeni sezonda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı İnci Taneleri’nin kadrosunda; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan bulunuyor.

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri fragmanını paylaştı! İnci Taneleri ne zaman? 1

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri fragmanını paylaştı! İnci Taneleri ne zaman? 2

Yeni sezon fragmanı yayınlanan İnci Taneleri seyirciyi heyecanlandırdı. Başrol Hazar Ergüçlü de "Heyecanlandım he" diyerek fragmanı paylaştı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkeye dönemeyen Hikmet Tuğsuz'dan Nagihan'a sert sözler! Ülkeye dönemeyen Hikmet Tuğsuz'dan Nagihan'a sert sözler!
'Kim Milyoner'de sorulan o soru yaşını gündeme getirdi'Kim Milyoner'de sorulan o soru yaşını gündeme getirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.