Hazar Ergüçlü İnci Taneleri fragmanını paylaştı! İnci Taneleri ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olan İnci Taneleri, uzun bir aranın ardından yeniden sete çıktı. Aylardır “İnci Taneleri ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını arayan izleyiciler için müjdeli haber geldi.

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi İnci Taneleri için beklenen geri dönüş nihayet netleşti. Yılmaz Erdoğan’ın hem kalemi hem de oyunculuğuyla öne çıktığı dizi, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle yeni sezonda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı İnci Taneleri’nin kadrosunda; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan bulunuyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan İnci Taneleri seyirciyi heyecanlandırdı. Başrol Hazar Ergüçlü de "Heyecanlandım he" diyerek fragmanı paylaştı.