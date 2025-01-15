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  4. Herkes onu merak ediyor... Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in akıbeti sonunda belli oldu! Afiş gerçeği ele verdi

Herkes onu merak ediyor... Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in akıbeti sonunda belli oldu! Afiş gerçeği ele verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 12:12
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü sosyal medyayı ayağa kaldırmış Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Çıkan yangında ağır yaralanan Nilay'ın akıbeti sonunda belli oldu. Kızılcık Şerbeti'nin afişi gerçeği ele verdi.

Herkes onu merak ediyor... Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in akıbeti sonunda belli oldu! Afiş gerçeği ele verdi

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dizinin son bölümünde çıkan yangında Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakteri ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dizi hayranları Nilay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

NİLAY 1

Son bölümde Nilay'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Durumu kötüleşen Nilay'ın annesi 'Gitti kızım. Doyamadım kızıma' diyerek feryat etti. Bu durumda Nilay'ın diziye veda edebileceği ihtimalleri ortaya çıktı.

NİLAY 2

YENİ AFİŞ ELE VERDİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Nilay'ın akıbetine dair bir bilgi verilmezken Kızılcık Şerbeti'nin afişi gerçeği ele verdi. Dizinin yeni afişinde Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri yer almazken Nilay'ın olması dikkat çekti.

AFİŞ

Sosyal medyada; 'Nilay'a hiçbir şey olmaz', 'Annesi senarist o çıkmaz diziden', 'Nilay kalıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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