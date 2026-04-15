Heves Güzel hakkında iddianame hazırlandı! 10 yıl hapsi isteniyor

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede Güzel'in müstehcen videolar çektiği belirtildi.
Heves Güzel hakkında müstehcenlik suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Güzel, şubat ayında İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli ile birlikte gözaltına alınmıştı. Heves Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hapla, uyuşturucu ele geçirilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum