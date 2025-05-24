MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hilal Altınbilek setlere geri dönüyor! Partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Son olarak ekranların sevilen dizisi Şahane Hayatım'da hayat verdiği 'Şebnem' karakteri ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in yeni projesi belli oldu. Ünlü ismin yeni partneri de yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu oldu.

Hilal Altınbilek setlere geri dönüyor! Partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...
Öznur Yaslı İkier

Karagül, Hayatımın Aşkı, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak da Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek setlere geri dönüyor.

Ünlü isim; Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Öngörü” adlı aşk filmi ile anlaştı.

Disney Plus için çekilecek olan sinema filminde Hilal Altınbilek’in partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

HİLAL 1

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öngörü filminde iki sezondur “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Serkan Çayoğlu başrolü üstlenecek. Çayoğlu 3. sezonda da devam edecek dizinin haziran ayında çekimleri biter bitmez filme başlayacak.

SERLAN

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havuz videosu olay oldu! 'Bikinisi küçük gelmiş' Havuz videosu olay oldu! 'Bikinisi küçük gelmiş'
İdil Bilgen Miss World finaline gidiyor! İdil Bilgen Miss World finaline gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Serkan Çayoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmayınca...

DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmayınca...

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Elektrik kesintisinde bu sefer adres: Fransa... Cannes Film Festivali tehlikede, hayat durma noktasına geldi!

Elektrik kesintisinde bu sefer adres: Fransa... Cannes Film Festivali tehlikede, hayat durma noktasına geldi!

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.