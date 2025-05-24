Hilal Altınbilek setlere geri dönüyor! Partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Karagül, Hayatımın Aşkı, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak da Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek setlere geri dönüyor.

Ünlü isim; Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Öngörü” adlı aşk filmi ile anlaştı.

Disney Plus için çekilecek olan sinema filminde Hilal Altınbilek’in partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öngörü filminde iki sezondur “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Serkan Çayoğlu başrolü üstlenecek. Çayoğlu 3. sezonda da devam edecek dizinin haziran ayında çekimleri biter bitmez filme başlayacak.