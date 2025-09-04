Hollywood yıldızı Brad Pitt 12 milyon dolara ev satın aldı! 6 yatak odası, 8 banyo, ev sineması... İçinde yok yok

Ünlü oyuncu Brad Pitt, Hollywood Hills’teki 12 milyon dolarlık yeni malikanesiyle gündeme geldi. İspanyol tarzı mimarisiyle dikkat çeken ev, gelişmiş güvenlik sistemleri ve ünlü geçmişiyle öne çıkıyor.

6 yatak odası, 8 banyo, havuz, şömine çukuru, ev sineması ve sebze bahçesi bulunan malikane, 8 bin 385 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor.

İÇİNDE YOK YOK...

Brad Pitt’in yeni evinde, ahşap kirişli yüksek tavanları ve kemerli kapılarıyla çift katlı zarif bir giriş holü bulunuyor.

Çelik Fransız kapılı oturma odası, çiftlik evi tarzı mutfak, havadar oturma odaları ve minimalist bir ofis de evin sunduğu lüks alanlar arasında.

Ana yatak odası, boydan boya pencereleriyle şehir ve okyanus manzarasını kucaklıyor. En-suite banyoda ise siyah-beyaz mermer küvet ve şık cam duşakabin bulunuyor.

BRAD PITT’İN GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ

Brad Pitt, bu son alımıyla gayrimenkul portföyünü genişletmiş oldu. Pitt, yakın zamanda Los Feliz’deki uzun süredir oturduğu evini 33 milyon dolara satmış, Carmel Highlands’ta 40 milyon dolarlık uçurum kenarı bir ev satın almıştı.