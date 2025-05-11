Hudutsuz Sevda'da Miray Daner'den sonra bir ayrılık daha...

NOW’ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda finale sayılı günler kala başrolün dizinden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Önümüzdeki Perşembe etkileyici bir bölümle sezon finali yapacak olan dizi için şaşırtan kararlar seyircinin gündeminde. Medyapım’ın imza attığı, Murat Öztürk’ün yönettiği, Bahadır Özdener’in yazdığı diziden sezon finalinde başrol oyuncusu Miray Daner’in ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Yeni sezonda yeni isim ve konseptle seyirci karşısına çıkacak olan diziden bir flaş isim daha ayrıldı.

HUDUTSUZ SEVDA SEZON FİNALİ MERAK EDİLİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Didem’i Elçin Zehra İrem de ekibe veda ediyor.

Sezon finalinde hain planını gerçekleştirmek için Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ve Zeynep’in (Miray Daner) düğününe katılan Didem dizinin en çok konuşulan oyuncuları arasındaydı. Genç yıldız şimdiden yeni görüşmelere başladı.