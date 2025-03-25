Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Hayal Köseoğlu sessiz kalan sanatçılara fena patladı! Atatürk paylaşımı gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanması sonrasında sosyal medyada tepkiler bulunuyor. Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken bir kısmı ise İmamoğlu'na desteklerini gösteriyor.

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından hiçbir paylaşımda bulunmayan sanatçılara tepki gösterdi.

PEŞ PEŞ PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Hayal Köseoğlu önce Instagram hesabından 'Sanatçıymış ses çıkaramazmış' değil, 'Ses çıkaramayan sanatçı olamaz' diyeceksiniz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Köseoğlu daha sonra X hesabından da “Atatürk’ü hapisten çıkarın bizim sektör helak oldu üzüntüden” diyerek sadece Atatürk'ü paylaşarak tepki gösterenlere sert çıktı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.