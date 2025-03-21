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Hudutsuz Sevda setinde aşk bombası! Hayal Köseoğlu gönlünü bakın kime kaptırmış! Dudak dudağa poz...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 12:04
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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle hafızalarda yer edinen Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncu aynı dizideki rol arkadaşıyla aşkını ilan etti.

Hudutsuz Sevda setinde aşk bombası! Hayal Köseoğlu gönlünü bakın kime kaptırmış! Dudak dudağa poz...

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü ismin dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

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Hayal Köseoğlu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü. İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu hudutsuz sevda
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