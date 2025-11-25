Hülya Avşar'dan Merve Taşkın açıklaması: Ortada özendirme değil...

Hülya Avşar yaklaşık bir sene önce YouTube programına Merve Taşkın'ı konuk aldı. Programda fenomen Taşkın'ın açık açık anlattıkları sosyal medyada tepki çekti. Yeniden gündem olan yayın sonrası iki ünlü isme de suç duyurusunda bulunuldu.

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, “Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın’ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

HÜLYA AVŞAR'DAN İLK AÇIKLAMA

62 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili sessizliği bozarak sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

Konu hakkında Instagram'dan mesaj yayımlayan ünlü şarkıcı, ''Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.'' ifadelerini kullandı.