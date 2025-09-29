Hülya Avşar ve kiracısı arasında kira anlaşmazlığı sona erdi: Yeni kira bedeli belli oldu

Sarıyer Büyükdere’deki dairesinde oturan kiracısıyla kira artışı yüzünden uzun süredir hukuki mücadele veren Hülya Avşar, nihayet sonuç aldı. Arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye giren İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçının talebini değerlendirerek yeni kira bedelini belirledi.

Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesinde B.Ş. isimli kişi 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi. Ancak kiracı bu karara uymadı.

6 BİN LİRA İLE BAŞLADI

Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları da sonuç vermeyince Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Avşar dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçının alacağı yeni kira bedelini açıkladı. B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.