Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Dubai'de keyifte! Tepki çeken poz

İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdikten sonra yaşamına Dubai'de devam eden sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar bikinili paylaşımıyla gündeme geldi.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Dubai'de keyifte! Tepki çeken poz

Cemiyetin tanınan simalarından olan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti.

Evlendikten sonra Türkiye'den Dubai'ye taşınan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar son günlerde gündemde. İran misillemeleri sonrası Dubai'deki Türk oyuncular gündeme gelince merak edilen Aslışah Alkoçlar, konuya dair bir açıklama yapmamıştı.

Hülya Koçyiğit in torunu Aslışah Alkoçlar Dubai de keyifte! Tepki çeken poz 1

Ancak Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar misillemelerden kısa süre sonra iyi olduğunu ilginç bir pozla duyurmak istedi.

Hülya Koçyiğit in torunu Aslışah Alkoçlar Dubai de keyifte! Tepki çeken poz 2

Alkoçlar Dubai'de keyif yaptığı anları sosyal medyada paylaşınca eleştiri aldı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Hülya Koçyiğit'in torununa "Bu poza ne gerek vardı", "Savaş az daha hareketlense ülkem diye ağlar", "Dubai'de güvendeyim pozu da geldi" tepkileri geldi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE EŞİ DE GİTMİŞTİ

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın ardından, Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar da Dubai'ye yerleşmişti. Neslişah Alkoçlar son olarak “Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" demişti.

