Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Dubai'ye yerleşmişti! "Her şey yolunda"

Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar merak edildi. Çocuklarının eğitimi için Dubai'ye giden çiftten Neslişah Alkoçlar İran misillemesi sonrasında son durumlarını anlattı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, bir süre önce çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için Dubai’yi tercih etti. Türkiye'yi terk eden ünlü çiftin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu.

Ayrıca yaklaşık iki yıldır Dubai'de yaşayan Aslışah Demirağ ve Kaan Demirağ'ın da etkisi çiftin bu kararı almasına sebep oldu.

"ÇOCUKLAR ORADA OKULA BAŞLADI"

Dubai'ye yerleşen Düzyatan bir süre önce "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler" demişti.

İran misillemeleri sonrası ünlü çift de merak edildi. Habertürk'ten Onur Aydın'a konuşan Neslişah Alkoçlar şu açıklamayı yaptı:

“Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi.”

