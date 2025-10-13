Huysuz Virjin'in vasiyeti gerçekleşti! Seyfi Dursunoğlu servetini kime bıraktı?

Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü sonrasında vasiyeti de gündeme gelmişti. Huysuz Virjin olarak tanınan Dursunoğlu 15 milyon TL'yi bulan evinin ve bankadaki parasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını vasiyet etmişti.

Sahnede canlandırdığı "Huysuz Virjin" tiplemesiyle tanınan Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını ileri sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.

YEĞENLERİ DAVA AÇMIŞTI

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Huysuz Virjin'in mirasının ne olacağı konusunda kararını verdi. Mahkeme, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Böylelikle mirasın hak sahibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği oldu.

Dava sonrasında vasiyetin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyordu. Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre; vasiyet gerçekleşti. Dağıstanlı "Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemede gerçekleşti" denildi.

Armağan Çağlayan da bu haberi "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notuyla paylaştı.

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.