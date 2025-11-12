İBB iddianamesinde Ercan Saatçi de var! İşte suçlamalar ve istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan İBB iddianamesi tamamlandı. İBB iddianamesinde dikkat çeken isimlerden biri de Ercan Saatçi.

Soruşturma döneminde gözaltına alınan Ercan Saatçi için iddianamede 38 yıla kadar hapis istendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; iddianamede, 106 milyon 359 bin liralık kamu zararı oluşturan organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer alan şirketlerden biri de Ercan Saatçi’ye ait çıktı.

Saatçi’nin, yetkilisi olduğu Saatçi Ajans Eğitim reklam Org.Hiz.A.Ş. üzerinden, hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı, bu şekilde elde edilen haksız gelirin örgüte aktarıldığı iddia edildi.

Ercan Saatçi'nin, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli iş insanı Serdar Haydanlı ifadesinde de, Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş'ye sahte fatura kesen 5 şirket olduğunu iddia etti. Serdal Taşkın’ın zorlamasıyla Ercan Saatçi’nin firmasından 30 Aralık 2019 tarihli 339 bin TL bedelli 2 adet fatura aldığını söyledi.