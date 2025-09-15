MAGAZİN

İBB programında sahne almıştı! Şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar'ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Aydınlar hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Recep Demircan

Şarkıcı Pınar Aydınlar'ın 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı. Mütalaada sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilerek, 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de 'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.

Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

