İbrahim Çelikkol'dan sürpriz evlilik hamlesi! Nikah tarihi belli oldu

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Çelikkol'un 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Öznur Yaslı İkier

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

3 yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan İbrahim Çelikkol'dan sürpriz evlilik hamlesi geldi. İbrahim Çelikkol'un sevgilisiyle yarın düzenlenecek sade bir törenle nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Çelikkol, geçen yıl katıldığı Venedik Film Festivali'ndeki 'Kineo Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında sevgilisi Natali Yarcan'dan "eşim" diyerek bahsetmişti.

İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuş ve ikili 5 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Çelikkol'un bu evlilikten 'Ali' ismini verdiği bir oğlu oldu.

