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İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarcan ile bir ay önce Etiler'de gittiği lüks restoranda talihsiz bir olay yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarpmış ve araç perte çıkmıştı. Çelikkol'un valeye tek kuruş ödetmeyeceği öğrenildi.

İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek
Öznur Yaslı İkier

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Gaddar gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarran ile birlikte geçtiğimiz ay Etiler'de bulunan lüks bir restorana gittiği ve talihsiz bir kaza yaşadığı öğrenilmişti.

İbrahim Çelikkol un lüks aracını vale perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek 1

Çelikkol'un lüks aracını valenin duvara çarptığı ve otomobilin perte çıktığı belirtilmişti.

Ünlü oyuncunun, valeden hiçbir ücret alınmaması için talimat verdiği de ortaya çıktı. Çelikkol valeye, “Merak etme ücret talep edilirse ben ödeyeceğim” dediği de öğrenildi.

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İbrahim Çelikkol
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