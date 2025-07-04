İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Gaddar gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarran ile birlikte geçtiğimiz ay Etiler'de bulunan lüks bir restorana gittiği ve talihsiz bir kaza yaşadığı öğrenilmişti.

Çelikkol'un lüks aracını valenin duvara çarptığı ve otomobilin perte çıktığı belirtilmişti.

Ünlü oyuncunun, valeden hiçbir ücret alınmaması için talimat verdiği de ortaya çıktı. Çelikkol valeye, “Merak etme ücret talep edilirse ben ödeyeceğim” dediği de öğrenildi.