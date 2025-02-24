İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere TRT tabii’nin iddialı yapımında! Bölüm başı ücretleri ağızları açık bıraktı

TRT tabii’nin iddialı yeni dijital dizisi “Binbir Gece Masalları” dizisi oyuncuları gündemde. Çekimleri 25 Şubat Salı günü başlayacak olan dizinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol okuma provasındaydı.
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yapacağı dizi 30 bölümden oluşacak. Posta'da yer alan iddiaya göre Dere ve Çelikkol’un bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı öğrenildi.
Atilla Engin’in yazdığı dizide Sultan Şehriyar ile ona masallar anlatan Şehrazat’ın etkileyici hikâyesi ele alınacak.
Binbir Gece Masalları oyuncuları arasında Cansu Dere (Şehrazat), İbrahim Çelikkol (Şehriyar), Şahin Ergüney (Hamid), Selin Türkmen (Dünyazad), Güneş Hayat (Mihriban), Osman Alkaş (Kör Masalcı Sahir), Jale Arıkan (Fatma), Fatih Ayhan (Şahzaman), Nazlı Senem Ünal (Azimet), Hakan Vanlı (Ferhad), Sevinç Kıranlı (Süheyla) ve İpek Arkan (Gülendam) yer alıyor.
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