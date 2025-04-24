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'İbrahim Kutluay ile Tuba Büyüküstün aşk yaşıyor' denmişti! Eski eş Demet Şener'den olay yorum...

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile Tuba Büyüküstün'ün birlikte olduğuna dair iddialara kayıtsız kalmadı. Şener "O zaten aldatıldığımda bile 'Öyle bir şey yok' demişti" diyerek sessizliğini bozdu.

'İbrahim Kutluay ile Tuba Büyüküstün aşk yaşıyor' denmişti! Eski eş Demet Şener'den olay yorum...
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 8 yıl önce aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı. O dönem Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile İbrahim Kutluay ise Demet Şener ile evliydi.

O dönem bu iddiaların ardından Büyüküstün ile Kutluay, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti. İbrahim Kutluay, 2018'de Demet Şener ile boşandıktan sonra Edwina Sponza ile aşk yaşamıştı. Tuba Büyüküstün ise Onur Saylak ile evliliğini 2017'de sonlandırmıştı.

Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay hakkında yıllar sonra yeni bir iddia ortaya atıldı ve ikilinin görüşmeye başladığı iddia edildi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sorması üzerine bir itirafta bulundu.

demet şener

YORUM GECİKMEDİ

Demet Şener; "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'Öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun. Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Tuba Büyüküstün İbrahim Kutluay
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